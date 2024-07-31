Стало известно, могут ли 100 детей Дурова заполучить его наследство

Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что 100 детей Павла Дурова, о наличии которых на днях заявил создатель «ВКонтакте» и Telegram, не смогут претендовать на его наследство. Дуров утверждал, что ранее стал донором спермы и сейчас у него есть сотня детей, сообщает «ФедералПресс» .

«Никаких юридических последствий для Дурова нет», — сказал юрист.

По словам Алешкина, когда женщина принимает решение о донорстве и определяет, кто будет носителем генетических данных, она оформляет юридические соглашения. В этих документах подчеркивается, что в будущем не возникнет никаких юридических обязательств или последствий, связанных с использованием предоставленного биологического материала.

Кроме того, в рамках законодательства неважно, донором скольких детей стал мужчина — будь то сто или двести. Алешкин на этот счет заявил, что вся ситуация с потомством Дурова напоминает ему пиар-ход.

Ранее юрист Александр Хаминский высказал мнение, что после того, как будет раскрыта ДНК Павла Дурова в базе доноров спермы, миллиардер может оказаться под угрозой множества судебных исков от матерей.