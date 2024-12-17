Стало известно, кто из артистов удивлял зрителей своим похудением

Роман Попов, известный по роли Мухича в «Полицейском с Рублевки», сбросил 40 килограммов. Он использовал классические методы: правильное питание и физическую активность, несмотря на запрет на бег. Для занятий он использовал специальный жилет и предпочитал делать растяжку, много ходить и подниматься по лестницам.

Станислав Дужников, прославившийся ролью Лени в «Воронинах», потерял 60 килограммов после многих лет, проведенных с весом выше 200 кг. Он сократил потребление соли и теперь готовит еду дома, беря ее с собой на съемки. Дужников придерживается мнения, что важно не кушать на ночь и заниматься фитнесом. Интересно, что он набрал 20 килограммов для своей роли в сериале.

Александр Семчев, звезда известного рекламного ролика «Здра-с-с-сьте… где был? — Пиво пил», весил 200 килограммов и страдал от диабета. На пороге своего 50-летия он кардинально изменил образ жизни, сбросив 100 килограммов за год. Он уменьшил размер порций и начал есть чаще, уделяя внимание водному балансу.