Стало известно, когда заработает сервис по «пробиву» информации «Глаз Бога»

Создатель «Глаза Бога», российский программист Евгений Антипов опроверг слухи о своем отъезде и заявил, что сервис по «пробиву» информации будет действовать в рамках закона, запрещающего использование нелегально полученных данных, сообщает Газета.ru .

«Москва была и остается местом проживания», — отметил разработчик.

Ранее появившиеся в прессе сообщения, связывающие приостановку работы «Глаза Бога» с якобы обысками, Антипов назвал фейковыми, объяснив возникшие слухи общей ситуацией в отрасли.

По его словам, вступил в силу новый закон, регулирующий эту сферу деятельности, и сейчас идет работа над тем, чтобы соответствовать всем его требованиям. Антипов подчеркнул, что возобновление функционирования сервиса зависит от того, как быстро удастся привести все процессы в полное соответствие с законодательством.

Программист добавил, что недавно проходили обыски в различных компаниях и, вероятно, похожие проверки проводятся и в других местах, что оказывает влияние на ценовую политику и условия работы с поставщиками данных. Именно из-за разногласий с ними сервис был отключен 27 февраля.

«Закон есть закон, проверки — это нормально. Нет целей нарушать его ради выгоды. Несмотря на изменения, пользователи остались с сервисом, поскольку он продолжает отвечать на их основные запросы, например, на вопрос о том, кто звонил», — заключил Антипов.

«Глаз Бога» — Telegram-канал и бот, который ищет информацию о людях по базам данных.