Создатель бота «Глаз Бога» Антипов опроверг информацию об обысках

СМИ ранее заявили, что Telegram-бот «Глаз Бога» перестал работать из-за обысков у его создателя — Евгения Антипова. Сам мужчина опроверг эти новости, отметив, что на сервисе ведутся технические работы, сообщает Baza .

«Глаз Бога» предлагает услуги по «пробиву» информации. 27 февраля пользователи заметили, что бот не работает. В СМИ появились новости, что это произошло из-за обысков у Антипова по делу о незаконном использовании персональных данных.

Сам основатель сервиса сообщил, что к нему с обысками никто не приходил. Он добавил, что бот приостановил работу по техническим причинам. Антипов рассказал, что около 15:30 на платформе начались техработы из-за споров с поставщиками информации на фоне появления статьи 272.1 УК РФ (создание агрегаторов с утечками персональных данных).

Программист заявил, что сначала он отключил 30% функций бота, а затем и вовсе остановил работу сервиса, пока не будет найдено решение проблемы с поставщиками.

Сам Антипов, по его словам, сейчас находится за границей, а его семья осталась в РФ. При этом мужчина заявил, что если обыски реально начнутся, то он «не поедет» домой.

Ранее у нескольких российских футбольных агентов провели обыски. Эти лица имеют отношение к трансферам клуба «Крылья Советов».