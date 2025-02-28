Создатель бота «Глаз Бога» Антипов опроверг информацию об обысках
СМИ ранее заявили, что Telegram-бот «Глаз Бога» перестал работать из-за обысков у его создателя — Евгения Антипова. Сам мужчина опроверг эти новости, отметив, что на сервисе ведутся технические работы, сообщает Baza.
«Глаз Бога» предлагает услуги по «пробиву» информации. 27 февраля пользователи заметили, что бот не работает. В СМИ появились новости, что это произошло из-за обысков у Антипова по делу о незаконном использовании персональных данных.
Сам основатель сервиса сообщил, что к нему с обысками никто не приходил. Он добавил, что бот приостановил работу по техническим причинам. Антипов рассказал, что около 15:30 на платформе начались техработы из-за споров с поставщиками информации на фоне появления статьи 272.1 УК РФ (создание агрегаторов с утечками персональных данных).
Программист заявил, что сначала он отключил 30% функций бота, а затем и вовсе остановил работу сервиса, пока не будет найдено решение проблемы с поставщиками.
Сам Антипов, по его словам, сейчас находится за границей, а его семья осталась в РФ. При этом мужчина заявил, что если обыски реально начнутся, то он «не поедет» домой.
Ранее у нескольких российских футбольных агентов провели обыски. Эти лица имеют отношение к трансферам клуба «Крылья Советов».