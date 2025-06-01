Стало известно, когда Путин проведет заседание совета по поддержке языка

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России. Это мероприятие станет одним из событий в графике российского лидера, сообщает РИА Новости .

Кроме заседания совета по поддержке русского языка и языков народов России, глава государства планирует провести рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Какие именно будут подниматься вопросы на перечисленных мероприятиях, не уточняется.

Также будет планирует провести в первую летнюю неделю заседание Совета безопасности и совещание с членами российского правительства.

Ранее сообщалось, что в России усилили правила, по которым иностранные граждане будут сдавать русский язык. Речь идет о трудовых мигрантах, которым предстоит в экзаменационном порядке подтвердить знание языка, а также истории страны и ее законов.