В РФ усилили контроль за проведением экзамена по русскому языку для иностранцев

Минобрнауки РФ проводит работу, направленную на усиление контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан. Теперь мигрантам предстоит сдавать языковой экзамен по новым правилам, говорится в Telegram-канале министерства.

«Правительство России утвердило изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранцев, разработанные Минобрнауки России», — говорится в сообщении министерства.

Теперь экзаменационные варианты по русскому языку смогут обновлять ежемесячно. Это может положительно повлиять на качество и проведение всей процедуры.

Иностранцы, которые пожелают работать в России, должны будут в экзаменационном формате подтвердить, что знают русский язык, историю страны и разбираются в законодательстве.