Стало известно, когда певица Бьянка вернется к выступлениям

Известная певица Бьянка (Татьяна Липницкая) вернется к концертной деятельности уже на этой неделе после операции по удалению аппендицита. При этом 39-летняя исполнительница подняла цены за свои выступления на 500 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Всего за 1,5 млн рублей Бьянка готова прилететь бизнес-классом или приехать на поезде в вагоне-купе. Первый концерт Липницкой после хирургического вмешательства пройдет в Ростове-на-Дону уже в ближайшую пятницу. При этом врачи рекомендовали артистке воздержать от резких движений до полного восстановления, поэтому танцы отменяются.

В настоящее время менеджеры певицы принимают заказы на выступления. В райдере у Липницкой остались виски, вино и шампанское, а также ведро. Кроме того, певица просит лучшие отели города, тонированный Mercedes-Benz от 2020 года с заготовленной минералкой в салоне.

По словам представителей артистки, у Бьянки не было проблем с печенью и нужно просто пару дней на восстановление.

Ранее певица Бьянка едва не лишилась жизни из-за перитонита на фоне запущенного аппендицита. Певицу экстренно госпитализировали: при осмотре медики обнаружили увеличенную печень и запретили Липницкой пить алкоголь.