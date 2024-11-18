Mash: певице Бьянке запретили пить алкоголь из-за разросшейся печени

Ранее стало известно, что исполнительница едва не лишилась жизни из-за перитонита на фоне запущенного аппендицита. Она пережила хирургическое вмешательство.

После удаления аппендикса врачи временно запретили Бьянке употреблять спиртное. Кроме того, по данным Mash, у звезды оказалась увеличена печень, что часто встречается у людей с пристрастием к алкоголю.

Отмечается, что у певицы в райдере значится то, что Бьянке должны наливать спиртное по первому ее требованию. Также на ее столе в гримерке всегда должны стоять игристое вино, рислинг и виски Jack Daniels.

Помимо употребления спиртного, артистке запретили физическую активность на две недели. Несмотря на это, звезда не собирается отменять концерт, намеченный на 29 ноября.

Месяц простоя в предновогоднее время будет стоить певице до 20 млн рублей. За выступление в Москве Бьянка получает около 1,5 млн рублей, а за выезд в Подмосковье — около 2 млн рублей.