Mash: певице Бьянке запретили пить алкоголь из-за разросшейся печени
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Медики запретили 39-летней певице Татьяне «Бьянке» Липницкой употреблять алкоголь после удаления аппендикса. Врачи зафиксировали у артистки увеличение печени, сообщает Mash.
Ранее стало известно, что исполнительница едва не лишилась жизни из-за перитонита на фоне запущенного аппендицита. Она пережила хирургическое вмешательство.
После удаления аппендикса врачи временно запретили Бьянке употреблять спиртное. Кроме того, по данным Mash, у звезды оказалась увеличена печень, что часто встречается у людей с пристрастием к алкоголю.
Отмечается, что у певицы в райдере значится то, что Бьянке должны наливать спиртное по первому ее требованию. Также на ее столе в гримерке всегда должны стоять игристое вино, рислинг и виски Jack Daniels.
Помимо употребления спиртного, артистке запретили физическую активность на две недели. Несмотря на это, звезда не собирается отменять концерт, намеченный на 29 ноября.
Месяц простоя в предновогоднее время будет стоить певице до 20 млн рублей. За выступление в Москве Бьянка получает около 1,5 млн рублей, а за выезд в Подмосковье — около 2 млн рублей.