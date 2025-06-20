Стало известно, какой драгоценный камень наиболее востребован у россиян

С января по май 2025 года при покупках россияне всё чаще отдавали предпочтение «цветным» камням, особенно вырос интерес к рубинам: именно они стали самыми востребованными в розничных магазинах бренда по всей стране, сообщили РИАМО в компании SOKOLOV.

Продажи украшений с рубином выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании SOKOLOV. Особенно активно рубиновые украшения раскупали в Екатеринбурге (+78%), Воронеже (+57%) и Москве (+38%). Высокие темпы роста в среднем по стране также показали топаз (+22%) и изумруд (+13%).

Рост объемов продаж по России в деньгах подтверждает общую тенденцию: рубины показали увеличение на 40%, изумруды — на 21%, топазы — на 19%. Особенно выделяются Калининград, Сочи и Екатеринбург, где продажи рубинов выросли на 490%, 173% и 140% соответственно. Среди городов, где изумруды оказались популярнее рубинов, лидируют Волгоград (+390%) и Пермь (+110%). Топазы активно покупают в Воронеже (+115%), Казани (+255%) и Краснодаре (+90%).

Спрос на украшения в России вырос, а вместе с ним увеличился и средний чек. Особенно сильно это заметно в сегменте изделий с рубинами, где средний чек поднялся на 16% и составил 25 158 р. Украшения с топазами подорожали на 7% и составили 9 365 р., с сапфирами – на 5% (23 307 р.), а с изумрудами – на 8% (21 561 р.). Самый большой рост среднего чека на украшения с изумрудами зафиксирован в Иркутске, Калининграде и Саратове. Сочи лидирует по среднему чеку на рубиновые украшения, а Краснодар – на сапфировые.

«Что касается предпочтений в типах украшений, то чаще всего россияне выбирали серьги, кольца, браслеты и подвески с топазом, вторым по популярности камнем в изделиях стал изумруд, далее следуют сапфир и рубин», — констатировали аналитики SOKOLOV.