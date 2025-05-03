Стало известно, какой будет погода в Москве в День Победы

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Синоптик Ильин: 9 мая в Москве будет тепло, но дождливо

Скорость движения циклона может повлиять на погоду в Москве 9 мая, если циклон затормозится в Московском регионе, то в День Победы в российской столице может быть дождливо, об этом в разговоре с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«С обеда пройдет дождь. Есть предпосылки, что циклон затормозится в Московском регионе 8 и 9 мая, тогда погода будет дождливой. Надо следить за изменением скорости объекта», — рассказал Ильин.

По словам синоптика, при этом погода будет умеренно теплой. Днем столбик термометра поднимется до отметок от плюс 9 до плюс 11 градусов. При этом в отдельных районах Московской области возможны заморозки.

Небо 9 мая в российской столице будет с облаками.

Ранее синоптики рассказали, что до середины мая теплая погода в Москве и Подмосковье вряд ли установится.