Прохладная и дождливая погода ожидается в Московском регионе на следующей неделе

Прохладная и дождливая погода ожидается на территории столицы и Московской области на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«До середины мая надежды на устойчивое тепло нет», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в воскресенье, 4 мая, в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Однако в понедельник столбики термометров в Москве и области опустятся до плюс 12 — плюс 14 градусов.

По словам синоптика, к утру вторника в Москве температура воздуха составит плюс 1 — плюс 3 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 — плюс 12 градусов, осадков не ожидается.

Леус добавил, что в среду, 7 мая, в Московский регион вернутся дожди. Температура воздуха повысится, однако не дотянет до климатической нормы.