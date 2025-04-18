Стало известно, какой будет погода в Москве на 1 и 9 Мая

Синоптики: 1 Мая в Москве будет прохладным, а День Победы — теплым

В ближайшее время в Центральной России сохранится летняя погода, но с приходом следующей недели ожидается изменение. Согласно прогнозам синоптиков, 1 Мая в российской столице будет прохладно, а ко Дню Победы тепло снова вернется в Москву, пишут «Метеовести» .

Грозовой фронт, который пронесется 22 апреля, принесет заметное похолодание с температурами, характерными для апреля. Ожидается, что конец месяца будет прохладным, с возможными ночными заморозками до 0 — плюс 5 градусов и дневными температурами в районе плюс 7-12 градусов. Вечером в воздухе может появиться слабый символический снег, который не оставит следов на земле.

Первые майские дни принесут прохладу и повышенную влажность. Первая неделя последнего весеннего месяца в средней полосе России будет холоднее обычного на несколько градусов, с вероятностью осадков, превышающей норму на 20%.

В Москве ночные температуры будут колебаться в пределах плюс 2-7 градусов, а днем столбики термометров покажут лишь плюс 10-15 градусов. В этот период возможны осадки в виде дождей.

По мере приближения ко Дню Победы, который выпадает на вторую неделю мая, ожидается повышение температур до уровней, типичных для этого времени года. Утренние температуры будут колебаться в районе плюс 5-10 градусов, в то время как днем столбики термометров покажут плюс 13-18 градусов. Точные прогнозы погоды на май могут измениться, но на текущий момент ожидается, что первые дни месяца будут более прохладными, а к празднованию 9 Мая погода станет более мягкой и теплой.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе до 22 апреля до 21 часа синоптики ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. В этот период в Москве и Подмосковье ожидается аномальная жара.