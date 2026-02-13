Стало известно, какие требования к русским девушкам предъявлял Эпштейн

Редакция RT проанализировала новые документы из архива американского финансиста Джеффри Эпштейна и установила, каковы были его условия для приема девушек из России и как их подготавливали к визитам. Оказалось, что девушкам тщательно проверяли здоровье, а также навязывали определенные правила в выборе одежды.

Проверка здоровья

Предварительно известно, что в 2012 году интерес финансиста привлекла модель Ирина С. из Кемеровской области. К встрече с ним россиянку тщательно инструктировали и даже направили на осмотр к стоматологу в Нью-Йорке, стоимость которого составила 400 долларов.

Имеются данные, позволяющие предположить, что Ирина посещала частный остров Эпштейна: его ассистент Лесли Грофф отправляла на электронную почту модели авиабилеты до Сент-Томаса. Этот аэропорт является ближайшим к острову финансиста — расстояние между ними составляет около 170 километров.

Мать Ирины сообщила, что ее дочь уже давно оставила карьеру в модельном бизнесе. Женщина согласилась передать ей вопросы журналистов, однако впоследствии перестала отвечать на запросы. По сведениям RT, как минимум с 2018 года Ирина С. проживает в Индии, где вступила в брак с местным жителем.

Другая модель, Екатерина М., согласно документам, поддерживала особенно тесное общение с Эпштейном — в личной переписке она обращалась к нему с использованием ласкового прозвища.

Девушка бывала в его резиденции в Палм-Бич. В опубликованной переписке она уточняет у финансиста точный адрес этого дома, а затем жалуется на длительную и неудобную дорогу туда.

Что еще требовал Эпштейн

В 2012 году Екатерина писала Эпштейну из Израиля, сообщая, что осталась одна с маленьким ребенком. В своих сообщениях она намекала на финансовые трудности, отмечая, что не знает, как поступить в сложившейся ситуации.

С моделью Екатериной Г. в массиве документов связано более 600 файлов. На момент начала общения с Эпштейном ей было 26 лет. Между ними велась продолжительная переписка, в которой, среди прочего, упоминается совместное посещение спортивного зала на одном из островов. В одном из электронных писем финансист выражает недовольство тем, что подруга этой девушки провела ночь со случайным знакомым.

Эпштейн записывал модель на прием к известному французскому пластическому хирургу, а также давал ей указания относительно внешнего вида — рекомендовал отказаться от каблуков, облегающих брюк и футболок с принтами.

Дарья Б. из Новосибирска, работавшая в модельном агентстве «Русский блеск», занималась поиском и привлечением девушек для финансиста.

Дарья занималась подбором моделей по всей стране и отправляла ему их портфолио. В переписке с Эпштейном они обсуждали расходы на обучение девушек, оплату авиаперелетов, гостиниц и другие сопутствующие траты.

За свою деятельность Дарья получала денежные вознаграждения (в документах есть упоминание о выплате 2000 евро), а также подарки, такие как Apple Watch Series 4 и туристические поездки. Эпштейн оплачивал ей авиабилеты из Новосибирска в Париж, а в одном из писем сестра Дарьи благодарит финансиста за организованный визит в Диснейленд.

При этом после публикации на сайте Министерства юстиции США часть файлов, содержащих переписку Эпштейна с этой девушкой, была удалена.

Ранее сообщалось, что Эпштейн, обвиняемый в сексуальных преступлениях, был найден мертвым в тюрьме на Манхэттене 10 августа 2019 года. Официально причиной смерти назвали самоубийство, однако новые документы и свидетельства ставят эту версию под сомнение.

