Суд в Волоколамском округе лишил браконьера права охоты

Мировой суд в Волоколамском округе вынес приговор местному жителю за незаконную охоту. Ночью 21 сентября мужчина без разрешения добыл кабана в закрепленных охотничьих угодьях, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Суд установил, что мужчина использовал собственный карабин для отстрела животного. Нарушение зафиксировали сотрудники надзора, которые изъяли оружие и тушу кабана в качестве доказательств.

Подсудимый признал вину. Суд учел это обстоятельство, а также то, что мужчина является многодетным отцом, и назначил ему наказание в виде лишения права заниматься охотой сроком на один год.

В ведомстве напомнили, что охота без соответствующих документов считается браконьерством и влечет установленную законом ответственность.

