В деле Эпштейна обнаружили новые детали возможного убийства

В рассекреченных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна появились новые данные, указывающие на возможное отравление миллионера перед смертью в тюрьме в августе 2019 года, сообщает kp.ru .

Эпштейн, обвиняемый в сексуальных преступлениях, был найден мертвым в тюрьме на Манхэттене 10 августа 2019 года. Официально причиной смерти назвали самоубийство, однако новые документы и свидетельства ставят эту версию под сомнение.

В материалах обнаружен черновик донесения прокурора с датой на день раньше смерти Эпштейна. Психологи дважды заключали, что он не склонен к суициду. В камере с ним находились разные сокамерники, один из которых — бывший полицейский Ник Тартальоне, обвиняемый в убийствах. После инцидента с попыткой самоубийства видеозаписи с нужной камеры были случайно стерты.

В ночь смерти Эпштейна его оставили одного, хотя по правилам этого делать не должны были. По просьбе заключенного в камере установили аппарат СИПАП для дыхания, который, по одной из версий, могли использовать для введения яда.

Следствие выявило многочисленные нарушения: охрана подделывала записи обходов, видеонаблюдение оказалось частично повреждено, а единственная запись была смонтирована. На видео зафиксировано появление неизвестного возле камеры Эпштейна.

Его смерть совпала с интересами многих влиятельных лиц, фигурировавших в делах финансиста. Несколько свидетелей и связанных с делом людей также скончались при подозрительных обстоятельствах.

