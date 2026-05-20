В Люберцах очистят 500 метров берега Пехорки до 26 мая

Работы по расчистке береговой линии реки Пехорка начались 19 мая возле СНТ «Пехорка-1» в городском округе Люберцы. Подрядчик уберет бытовой мусор и сухостой на участке около 500 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация очистит берег и акваторию от мусора, веток и иных загрязнений, которые мешают нормальному течению воды. Завершить работы планируется ориентировочно к 26 мая. К расчистке приступили по обращениям жителей.

«В рамках работ планируется убрать мусор, сухостой, ветки и иные загрязнения, которые скопились вдоль берега и в воде, мешающие нормальному течению воды. Очистку проведут на участке протяженностью около 500 метров. Завершить работы планируется ориентировочно к 26 мая», — отметил начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы Иван Тарасов.

До конца июня в Люберцах планируют очистить от мусора 13 малых водоемов. Работы уже завершены на прудах в поселке Томилино и деревне Островцы, а также на Красковском карьере и участках рек Кобыленки и Македонки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.