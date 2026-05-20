Студенты Электростали посетили полигон Мособлэнерго в Подмосковье

Профориентационная экскурсия для 20 студентов Электростальского колледжа прошла 18 мая на базе Павлово-Посадского филиала «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве. Будущим энергетикам показали работу диспетчерской службы и производственных объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Студенты третьего курса, обучающиеся по направлениям в сфере электроэнергетики, посетили учебно-тренировочный полигон Орехово-Зуевского производственного отделения компании. Им продемонстрировали работу оперативно-диспетчерской службы, рассказали о принципах управления распределительными сетями и особенностях безопасной эксплуатации оборудования.

Во время экскурсии учащиеся осмотрели резервные трансформаторные подстанции, где специалисты объяснили принципы преобразования и распределения электроэнергии. Гостям также показали систему релейной защиты и автоматики, современные приборы учета с функцией дистанционного сбора данных и работу диспетчерского управления в режиме реального времени. Студентам сообщили о методах поиска повреждений и ремонте кабельных линий, преимуществах самонесущего изолированного провода и применении автогидроподъемника при работах на воздушных линиях.

В учебном классе производственного отделения представители «Мособлэнерго» рассказали о необходимых знаниях и навыках для работы в отрасли, а также о возможностях прохождения практики и трудоустройства. Экскурсия стала частью системной профориентационной работы компании с образовательными учреждениями региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.