В Щелкове завершили более 57% капремонта школы в Монине

Капитальный ремонт корпуса № 4 школы № 24 имени С.А. Красовского в поселке Монино Щелковского округа выполнен более чем на 57%. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы и планируются к завершению к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Четвертый корпус школы № 24 на улице Баранова, строение 1а, обновляют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Сейчас на площадке задействованы 60 рабочих. Специалисты выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

В здании общей площадью почти 4,3 тыс. квадратных метров проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также планируется закупить новую мебель и оборудование и благоустроить прилегающую территорию. Завершить капремонт намерены к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.