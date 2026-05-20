Рузский регоператор вывез 218 тыс куб м отходов в Подмосковье

Рузский регоператор за неделю вывез около 218 тыс. кубометров отходов с контейнерных площадок 13 округов Подмосковья. Работы проводились ежедневно, также обновлен контейнерный парк, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты регионального оператора обеспечили вывоз отходов с территорий Волоколамского, Власихи, Восхода, Истры, Красногорска, Краснознаменска, Лотошина, Молодежного, Шаховской, Можайского, Наро-Фоминского, Одинцовского и Рузского округов. Наибольший объем пришелся на Одинцовский округ — более 65 тыс. кубометров, Красногорск — свыше 44 тыс., Истру — более 35 тыс. и Наро-Фоминский округ — более 25 тыс. кубометров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.