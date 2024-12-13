Стало известно, какие государственные льготы может получить многоженец Иван Сухов

Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко рассказала, что семья многоженца Ивана Сухова, интервью с которым быстро завирусилось в Сети, может рассчитывать на большой объем помощи от региональных и федеральных властей. По ее словам, для этого обладателю 30 детей и его нескольким супругам необходимо получить статус многодетных родителей, сообщает Life.ru .

Юрист добавила, что, хотя у мужчины формально только одна жена, остальные его «любимые» могут рассчитывать на выплаты за троих и более детей.

«С точки зрения законодательства в одной квартире проживают три семьи, каждая из которых в зависимости от количества детей и материального обеспечения имеет право на получение различного рода мер поддержки. При этом матери, не состоящие в зарегистрированном браке с отцом детей, могут получать ежемесячное пособие, если их признают малоимущими», — поделилась Ноженко.

По ее словам, Сухов и его семья имеют возможность получить разнообразные финансовые преференции от государства, включая единовременные, месячные и даже годовые денежные выплаты. Кроме того, им доступны различные льготы, такие как компенсации за жилье и оплату коммунальных услуг, бесплатные проезды на общественном транспорте и обучение детей в высших учебных заведениях.

Женщины, ставшие матерями более десяти детей, также могут ожидать дополнительные пенсионные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание, включая сложные стоматологические процедуры и другие привилегии.

Ноженко подчеркнула, что складывая все виды пособий для матерей, они, в теории, могут не выходить на работу. Однако в этом случае роскоши им не удастся добиться.

Интервью блогерши Саши Сулим с российским многоженцем — 40-летним Иваном Суховым из Владимирской области — вызвало настоящую сенсацию в Сети. Этот предприимчивый отец заявляет, что у него уже 30 детей от 12 женщин, и он не собирается останавливаться на достигнутом, ставя перед собой амбициозную задачу родить еще 20 детей.