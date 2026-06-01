Стало известно, как жители Ямала выращивают овощи и ягоды в мерзлоте

В Ямало-Ненецком автономном округе выращивают картофель, капусту и морковь в открытом грунте, а огурцы и томаты — в теплицах. Посадка картофеля начинается во второй декаде июня, сообщает «Север-Пресс» .

В департаменте агропромышленного комплекса сообщили, что в открытом грунте на Ямале выращивают ранние культуры с коротким вегетационным периодом: картофель, капусту, морковь, свеклу. Основной упор делают на ранние сорта картофеля. «Посадка картофеля запланирована на вторую декаду июня по мере достижения физической спелости почвы. Кроме сельскохозяйственных культур открытого грунта в регионе выращиваются культуры и в защищенном грунте, такие как огурцы, томаты, зеленные культуры», — рассказали в департаменте АПК. Продукцию продают на рынках и ярмарках.

Жительница Салехарда Елена Марку выращивает клубнику, малину и черную смородину в открытом грунте, а огурцы и томаты — в теплице. «Я попросила, конечно, у знакомых узнать, кто рассадой делится. Ничего не понимала. Потом в интернете, погуглила, как говорится, на YouTube посмотрела...», — рассказала она.

По словам Марку, в первый год кусты только укрепляли, а затем дали по пять–шесть цветоносов — «целый букет».

Грядки делают в приподнятых коробах и укрывают материалом, весной защищают дугами от холода, на зиму подсыпают опилки или конский навоз. Клубнику высаживают в конце июня, огурцы — в теплицу при стабильных +15 градусах. Растения выдерживают заморозки, но требуют укрытия при резком похолодании.

