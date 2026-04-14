Стало известно, как онкобольная Лерчек назвала своего четвертого ребенка

Валерия Чекалина родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини.

«Пара дала ребенку двойное имя, но чаще его называют Даниэль», — сказал источник из окружения блогера.

На следующий день после выписки из роддома Чекалину доставили в онкологическую реанимацию. У нее выявили рак желудка четвертой стадии. Сейчас блогер проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

В отношении Лерчек расследуют уголовное дело из-за отправки 250 млн рублей за границу с использованием подложных документов. Ее бывшего мужа Артема Чекалина посадили в колонию на семь лет за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

