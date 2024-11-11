Стало известно, как избежать засыпания за рулем

Россиянам ответили, как не заснуть за рулем

Современная жизнь требует от нас много времени на работу, учебу и повседневные дела, что часто приводит к нехватке сна. Это может вызвать усталость, сонливость и раздражительность, особенно у водителей, для которых такие состояния крайне опасны. Чтобы избежать засыпания за рулем, следует придерживаться нескольких рекомендаций, сообщает Общественная Служба Новостей .

Перед поездкой важно хорошо выспаться и не переедать, так как тяжелая пища может спровоцировать сонливость. Лучше избегать поездок в вечернее время и в часы с 14:00 до 16:00, когда желание спать возрастает.

Если во время вождения появляется чувство засыпания, стоит остановиться на короткий отдых — 10-30 минут. Выпив кофе или чая перед сном, получится быстрее проснуться.

Во время остановки полезно пройтись или сделать зарядку, а также перекусить чем-то сладким или цитрусовыми, чтобы повысить уровень энергии. Энергичная музыка и разговоры по телефону также помогут оставаться бодрым.

Важно не забывать контролировать свои действия и делать перерывы каждые два часа, чтобы избежать усталости и обеспечить безопасность на дороге.