Стало известно, как будут выглядеть медали к 80-летнему юбилею Победы

Медали к 80-летию Великой Победы напечатали в Санкт-Петербурге

Фабрика «Гознак» в Санкт-Петербурге изготовила юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Петербургский дневник» .

На лицевой стороне изображен воин-победитель, водружающий Знамя Победы над Рейхстагом.

Юбилейная медаль учреждена президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что в преддверии праздника в России запустили специальный Telegram-канал, посвященные 80-летию Победы в ВОВ.