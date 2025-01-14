Запущен Telegram-канал в честь 80-й годовщины Победы

В России появился Telegram-канал «80 лет Великой Победе». Он был открыт в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подписчики канала могут узнать о событиях военных лет и о том, как приближали Победу на фронте и в тылу.

Также в канале представлены интересные факты о сражениях и героях, трогательные и личные фронтовые письма и воспоминания. В канале есть информация о мероприятиях празднования. Кроме того, здесь можно найти тематические викторины.

В 2025 году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, торжественные мероприятия пройдут по всей России. Официальный сайт празднования — https://may9.ru/.