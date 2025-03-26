Стало известно имя самого честного гаишника в России

В Москве установили личность гаишника, отказавшегося от 665 тыс рублей

В Москве установили личность гаишника, отказавшегося от 665 тыс рублей взятки, им оказался 41-летний полковник Сергей Кобозев, сообщает Telegram-канал SHOT .

Кобозев возглавляет 2-й специализированный батальон ДПС ГАИ на спецтрассе ГУ МВД России по городу Москве.

В свой профессиональный праздник в 2022 году офицер встречался с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

Кобозев часто высказывался о принципе равенства всех водителей на дорогах.

Ранее полковник отказался от взятки в 665 тысяч рублей, когда остановил автомобиль с незаконно установленной «мигалкой».