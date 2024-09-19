Стало известно имя первого Героя России из «взвода воздушного подрыва»

сегодня в 22:52

На «Уралдронзаводе» рассказали Путину о Герое России Мечте

На «Уралдронзаводе» рассказали президенту России Владимиру Путину о первом Герое РФ — операторе БПЛА «Упырь» с позывным Мечта, сообщает ТАСС .

«Именно дронами „Упырь“ первый Герой России — оператор FPV-дрона Никита Мечтанов с позывным Мечта нанес большинство потерь противнику», — сообщил агентству представитель компании. Его имя ТАСС не приводит.

FPV-дрон «Упырь» разработан в Свердловской области. Устройство предназначено для ударов по противнику в глубине фронта.

«Упырь» был создан без государственных или частных инвестиций за счет пожертвований, собранных через военкоров. Общая стоимость дрона — около 50 тыс. рублей. Его производят на недавно созданном предприятии «Уралдронзавод».