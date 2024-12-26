Стало известно, где россияне планируют отпраздновать Новый год

Для большинства россиян Новый год по-прежнему остается семейным праздником, который они хотят провести в кругу близких. Однако некоторые предпочтут отмечать его у друзей, сообщает Life.ru .

По данным исследований сервисов «Работа.ру» и «Подработка», 10% опрошенных планируют провести праздничную ночь в гостях.

В опросе, в котором участвовали более 3500 человек по всей стране, также выяснили, что 8% планируют работать или подрабатывать в этот вечер, а 6% выбирают отдых на природе или поездку за город.

Лишь 3% респондентов собираются в путешествие, а празднование в ресторане выбрали всего 1%. В то же время 10% участников опроса еще не определились с планами, а 11% не отмечают Новый год и предпочитают спокойно спать в новогоднюю ночь.

Между тем россияне уже выбрали напитки, которые поставят на стол в Новый год. Так, большинство респондентов (83%) сообщили, что на новогодний стол поставят шампанское.