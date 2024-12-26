Стало известно, какие напитки выберут россияне для празднования Нового года

Россияне уже выбрали напитки, которые поставят на стол в Новый год. О том, какое спиртное наиболее популярно среди жителей страны в праздник, сообщили РИАМО в пресс-службе доставки «Купер».

«Купер» и исследовательская компания «ОнИн» провели соответствующий опрос, в котором приняли участие более 3 тыс. человек. Так, большинство респондентов (83%) сообщили, что на новогодний стол поставят шампанское. Чаще всего этот напиток предпочитают женщины (86%).

Более трети опрошенных выбирает к новогоднему столу красное вино. Белое предпочитают 23% опрошенных, а пиво — 18%. Среди крепкого алкоголя россияне предпочитают водку (35%), коньяк (31%) и виски (17%).

Интересно, что 7% россиян вообще не планируют покупать алкоголь к праздничному столу. А каждый десятый признался, что просто забывает купить его на Новый год.

Сомелье ресторана Sadko Леся Соболева отмечает, что качество отечественных вин и крепких напитков с каждым годом повышается, соответственно, растет и популярность среди покупателей. Кроме того, эксперт поделилась советами по выбору алкоголя для новогоднего стола.

«Однозначный тренд в выборе алкоголя на новогодний стол — игристое. Среди отечественных брендов появляется все больше отличных образцов. Важно покупать напитки исходя из личных предпочтений и особенностей меню. Рекомендую начинать праздник с игристого и завершать крепким, а не наоборот. А еще, я в команде „лучше меньше, но качественнее“, праздник — отличный повод выбрать для себя что-то особенное», — отметила сомелье.

Аналитики «Купера» также изучили спрос на безалкогольные напитки к новогоднему столу. Так, среди соков в декабре этого года россияне чаще всего покупают яблочный. Однако зимой прошлого года на первом месте был апельсиновый. На втором месте — со вкусом яблока, вишни и винограда, на третьем — вишня-черешня и мультифрукт.

Среди газированных напитков к новогоднему столу россияне чаще всего в декабре выбирают газированную и минеральную воду и лимонады. На третьем месте — безалкогольное пиво, на четвертом — детское шампанское, а на пятом — безалкогольный сидр.