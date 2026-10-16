В Реутове покажут работы выпускников Академии Ильи Глазунова

Выставка «Краски жизни» откроется 20 октября в Музейно-выставочном центре Реутова. Проект выпускников Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова объединит более 70 живописных работ, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Краски жизни» посвящена преемственности традиций русской классической живописи и творчеству современных художников. Рядом с полотнами признанных мастеров представят работы начинающих авторов, чтобы показать, как академическая школа продолжает развиваться.

Проект дает молодым художникам возможность продемонстрировать владение рисунком, композицией, цветом и техникой многослойной масляной живописи. На полотнах изображены природа, люди и мгновения повседневной жизни.

3 ноября на выставке пройдет творческая встреча с авторами. Посетители смогут пообщаться с художниками и узнать истории создания картин. Художник-живописец, поэт и музыкант Константин Мирошник подготовил к этому дню музыкальную программу.

Выставка будет работать до 7 ноября. Возрастная категория — 0+. Подробная информация размещена на сайте музейно-выставочного центра Реутова.

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