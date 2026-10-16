В Серпухове наградили лучших работников туристической отрасли Подмосковья

Победителей конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026» наградили 14 октября в парк-отеле «Русский» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Полуфиналы и финалы конкурса прошли 13 и 14 октября в парк-отеле «Русский» в городском округе Серпухов. Участники соревновались в пяти номинациях: лучший официант, повар, экскурсовод, работник службы приема и размещения, специалист службы эксплуатации номерного фонда — горничная.

Конкурс стартовал в сентябре с онлайн-отбора. Участники прошли тестирование по теории профессии, представили себя и свои достижения, разобрали профессиональные ситуации. В полуфинал вышли до 10 человек в каждой номинации.

13 октября полуфиналисты анализировали профессиональные объекты и ситуации по фотографиям, разбирали видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, и отвечали на вопросы блиц-опроса. Испытания проверяли в том числе скорость реакции и знание профессиональных стандартов. В финал вышли по пять участников в каждой номинации.

14 октября финалисты выполнили практические задания. Официанты сервировали стол и работали с гостями, повара готовили блюда в русском стиле, горничные убирали номер на скорость. Экскурсоводы проводили экскурсию со сменой группы, звуковыми помехами и взаимодействием с «нестандартным» туристом. Работники службы приема и размещения решали сложную нестандартную ситуацию с гостями.

Участников оценивали восемь экспертов из ведущих организаций туристической и гостиничной отрасли. Вечером 14 октября объявили победителей и призеров. Победители получили сертификаты на денежные призы, памятные статуэтки и дипломы. Всех полуфиналистов отметили памятными дипломами.

Конкурс направлен на повышение качества туристического сервиса и гостеприимства, обмен лучшими практиками, профессиональный рост и развитие кадров отрасли. Среди его целей — повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодых специалистов.

Открывать для себя историю и традиции нашей страны помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Путешественники получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес — всестороннюю поддержку государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.