Житель Курской области порезал ножом сожительницу и свою 6-летнюю дочь

Жителя Курской области задержали по подозрению в покушении на убийство сожительницы и своей шестилетней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно данным следствия, накануне в населенном пункте Озерский местный житель в ходе бытового конфликта нанес ножевые ранения сожительнице и своей 6-летней дочери. Пострадавших экстренно госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.

Подозреваемого задержали. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательной базы.

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