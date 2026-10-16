Ответил на провокацию: почему курьер пнул ногой в спину мужчину в Перми

Курьер на электровелосипеде, ударивший ногой в спину мужчину в Перми, лишь ответил на провокацию, а не являлся зачинщиком конфликта.

Ранее в Сети завирусилось видео, на кадрах которого курьер из Перми на полной скорости специально сбил с ног проходившего мимо мужчину. Доставщик еды выставил свою ногу вперед и толкнул в спину пострадавшего, затем уехал.

Пользователь vivapovidlo в Instagram* рассказал, что до инцидента мужчина подошел к курьеру на светофоре и пнул его, после чего спокойно ушел. Шокированный доставщик поднялся, несколько минут обдумывал произошедшее, а затем поехал за мужчиной и ответил на провокацию.

«Возможно, я тоже не знаю каких-то деталей. Например, они что-то друг другу сказали, но вряд ли. Съемка была в сентябре прошлого года», — добавил vivapovidlo.

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