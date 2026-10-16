Вина не будет: 70 соседских коров уничтожили урожай винодельни в Крыму

Винодельня в Крыму потеряла весь урожай из-за соседских коров. Владелец скота упорно нарушал закон и выпасал стадо на чужом участке. Об этом в соцсетях рассказал владелец винодельни Дмитрий.

Этот год должен был стать самым лучшим для хозяйства по урожайности. Дмитрий планировал собрать 30 тонн с 5 гектаров земли. Также в 2026 году у мужчины появилась на свет дочка, потому что он мечтал сделать вино в год ее рождения.

Однако мечтам не суждено было сбыться из-за соседа, который систематически выпасал стадо из 70 коров прямо на виноградниках. Те съели весь урожай.

Забор вокруг территории винодельни владелец не мог установить, ведь через виноградник ведут газовую трубу, из-за чего любую ограду пришлось бы снять для проведения строительно-монтажных работ. Охранники хозяйства каждое утро выезжали на поле и прогоняли коров, но те все равно смогли добраться до ягод.

«По факту 70 голов систематического выпаса уничтожили полностью наш урожай», — написал Дмитрий.

Сотрудники винодельни зафиксировали бирки коров, их собственника, наняли юриста. Дмитрий намерен восстанавливать справедливость через суд.

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