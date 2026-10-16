«Я знаю, какой ты „раста“»: Гуф вступился за Navai

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) поддержал коллегу по сцене, рэпера Navai, которого арестовали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков.

Долматов опубликовал в соцсетях совместный снимок с Наваи Бакировым (настоящее имя Navai — ред.). В кадре они вместе с еще одним музыкантом, Бэйраком Эйвазовым, успокаивают рэпера после расставания с девушкой.

«Брат мой, я знаю какой ты „раста“. Никакой! Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут!» — написал Гуф, обращаясь к Navai.

Долматов пожелал рэперу сил, а также отметил, что друзья и коллеги ждут его «на Арбате».

13 октября Navai задержали в Жамбылской области Казахстана на контрольно-пропускном пункте близ границы «Кордай» во время въезда артиста на территорию республики. У него в машине нашли наркотики. По данным Mash, речь идет, предположительно, о 2,5 г марихуаны. Кордайский районный суд отправил Бакирова под арест на 2 месяца.

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