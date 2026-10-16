Норовирус, ротавирус и Коксаки: что поджидает туристов после ливней на курортах

После сильных ливней и подтоплений на курортах возрастает риск заражения кишечными инфекциями, в том числе норовирусом, ротавирусом и вирусом Коксаки, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«После сильных ливней и подтоплений на курортах риски инфекционных заболеваний значительно возрастают. В первую очередь это вирусные кишечные инфекции: норовирус и ротавирус», — сказал Мацола.

Он добавил, что еще одна распространенная угроза на южных курортах — энтеровирусы, в частности вирус Коксаки. Особенно часто с ними сталкиваются в августе и сентябре. Заболевание может сопровождаться высокой температурой и характерными высыпаниями на кистях и стопах. Загрязненная вода также создает благоприятные условия для распространения бактерий, включая стафилококки, стрептококки и синегнойную палочку. Риск контакта с последней особенно возрастает при попадании в водоем канализационных стоков.

«Обратиться к врачу необходимо при появлении любых тревожных симптомов после контакта с водой. К классическим признакам инфекции относятся повышение температуры тела, расстройства стула, тошнота, рвота, а также появление кожных высыпаний», — предупредил специалист.

Мацола также отметил, что загрязненная вода способна вызывать не только инфекции, но и аллергические реакции. У предрасположенных людей контакт с неизвестными веществами в воде может спровоцировать сильный контактный дерматит.

Врач также упомянул энтеросорбенты в качестве возможной меры первой помощи до обращения к специалисту. Однако доказательств того, что такие препараты предотвращают кишечные инфекции, недостаточно. При рвоте и диарее особенно важно восполнять потерю жидкости, а при ухудшении состояния — своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее появилась информация, что горящие туры в Анталью стоят 30 тыс. рублей, однако из-за ливней распродажи нет. В АТОР опровергли информацию о скидках из-за затопленных пляжей. Что касается цены, это единичное предложение с вылетом на следующий день.

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