Стало известно, есть ли надежда на разблокировку Roblox в РФ в ближайшее время

Роскомнадзор: Roblox не разблокируют в РФ в ближайшее время

В данный момент оснований для разблокировки игровой платформы Roblox в России нет. Об этом заявил Роскомнадзор (РКН), сообщает РИА Новости .

Ранее СМИ писали, что платформа начала выполнять требования российского ведомства и стала требовать подтверждение возраста. На фоне этих новостей некоторые пользователи решили, что Roblox в скором времени могут разблокировать в России.

Однако в РКН отметили, что оснований для этого пока что нет.

Игровая платформа была заблокирована в РФ в начале декабря. В РКН пояснили, что причиной подобного решения стали найденные в игровом пространстве материалы с запрещенной в России информацией.

После этого руководство Roblox связалось с Роскомнадзором. Платформа выразила готовность к постепенному приведению работы в РФ в соответствие с требованиями законодательства страны.

