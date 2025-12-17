Роскомнадзор не исключил снятие блокировки с детской игры Roblox

Руководство детской игры Roblox после ее блокировки в РФ связалось с Роскомнадзором. Компания отметила, что готова сотрудничать для принятия мер, которые нужны для удаления деструктивной информации, недопущения преступлений на площадке и дальнейшей разблокировки, сообщается на сайте РКН .

В прошлом Роскомнадзор множество раз отправлял требования по обеспечению безопасности несовершеннолетних игроков Roblox. Аналогичные условия предъявляются во многих других государствах мира.

Требования связаны с защитой игроков Roblox от информации, которая связана с насилием, склонением к суициду, агрессии, детским порно, распространением запрещенных веществ. Также они касаются вовлечения детей в террористическую, экстремистскую деятельность.

Руководство Roblox в проигнорировало требования Роскомнадзора. Из-за этого ведомство заблокировало игру в РФ.

Администрация Roblox признает, что плохо обеспечивала модерацию контента в играх, а также безопасность общения между игроками. Площадка готова к постепенному приведению работы в РФ в соответствие с требованиями законодательства.

Если игра Roblox действительно готова начать соблюдать требования, то РКН будет сотрудничать с ней так же, как и с иными платформами, которые соблюдают законодательство России.

3 декабря в РКН подтвердили, что заблокировали Roblox в РФ. Причиной назывались найденные в игровом пространстве материалы с запрещенной в России информацией.

