Стало известно, для чего сейчас люди приходят в компьютерные клубы

Эксперт Лукин: сейчас компьютерный клуб — это про комфортную локацию
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Компьютерные клубы уже давно стали больше чем просто развлечением для подростков, прогуливающих школу. Сейчас такие места продолжают посещать по целому ряду причин, сообщил РИАМО основатель экосистемы для пользователей и владельцев компьютерных клубов LANGAME Дмитрий Лукин.

Отвлечься от лишних мыслей и забот

В конце 90-х компьютерные клубы стали отдушиной для молодежи и жуткой головной болью для родителей школьников. Однако за прошедшие годы КК-индустрия видоизменилась и эволюционировала.

Сейчас существуют развитые сети клубов с высокотехнологичным оборудованием, где люди могут не только играть в самые популярные игры, но и соревноваться в составах команд, да и просто общаться и чувствовать себя частью гигантского и постоянно развивающегося сообщества.

«Люди приходят в компьютерные клубы, чтобы погрузиться в атмосферу, расслабиться и отдаться игре. Это место ассоциируется с игровым процессом и полным погружением, как, например, офис ассоциируется с работой, а тренажерный зал — со спортом», — отметил Лукин.

Позволить себе гораздо больше

Казалось бы, можно спокойно играть дома. Но, помимо возможных отвлекающих факторов бытового характера, есть и ряд более существенных нюансов. Далеко не все могут позволить себе дома действительно мощный компьютер, «тянущий» крутые новинки. Другая сложность заключается в том, что желанные новинки порой требуют значительных финансовых затрат. И это подталкивает геймеров к походам в компьютерный клуб, где можно играть в любую игру, не задумываясь о ее покупке, а также не беспокоиться о том, что компьютеру может не хватить мощности.

Лукин подчеркнул, что сейчас для посетителей компьютерных клубов большую роль играет еще и комфортная обстановка, предоставляющая много возможностей.

«Основными причинами, увлекавшими людей в пыльные и душные компьютерные клубы 90-х, были наличие мощных компьютеров, игр, и главное — локальной сети в эпоху, когда многие люди не могли себе позволить даже модемного соединения дома. После в клубы потянулись люди, которым нужна была хорошая скорость интернета или просто рабочее место с компьютером. Сейчас компьютерный клуб — это, в первую очередь, про комфортную локацию, в которой ты можешь позволить себе гораздо больше», — сказал эксперт.

По его словам, в условиях современных квартир выделить несколько квадратных метров для организации качественного игрового пространства является роскошью, не говоря уже о том, чтобы собраться поиграть с друзьями. Компьютерные клубы как раз предоставляют такую возможность: они обеспечивают комфортную обстановку, удобное пространство и отсутствие всего лишнего.

Качественное и дорогое оборудование

Для того, чтобы игровое место было комфортным, его необходимо хорошо оборудовать. И для владельцев компьютерных клубов это крайне серьезная статья расходов. Возможность играть на хороших компьютерах привлекает посетителей и позволяет им полностью погрузиться в процесс.

По словам Лукина, общая стоимость оснащения одного игрового места может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

«Здесь все имеет значение: и эргономичное кресло, и мощный компьютер с дорогой и современной „начинкой“, монитор с высокой герцовкой, позволяющий плавно отображать динамичные игровые сцены. Стоит сказать и о клавиатурах, различающихся по тактильному отклику, важны игровые мыши с высокой чувствительностью. И, разумеется, качественные наушники с объемным звуком. Совокупная стоимость подобного оборудования легко может достигать нескольких сотен тысяч рублей», — уточнил он.

Ради спортивного интереса

Уже не один год ломаются копья относительного того, можно ли считать киберспорт спортом как таковым. В РФ он является официально признанным, да и для самих геймеров ответ на этот вопрос однозначный. И как иначе, если по всему миру организуются турниры с головокружительными призовыми фондами, в которых участвуют команды профессионалов в тех или иных играх.

Эксперт провел аналогию с футболом, который можно смотреть по телевизору, но многие все равно ради собственного удовольствия ходят на тренировки, собирают команды и участвуют в любительских соревнованиях. По его словам, в компьютерные клубы люди приходят из тех же соображений — они идут к тем, кто разделяет их жизненную позицию.

«Компьютерные клубы являются неотъемлемой частью глобальной культуры гейминга. Клуб — это своеобразное место силы, которое притягивает как любителей, так и профессионалов, позволяет им отвлечься от повседневности и в полной мере насладиться игровым процессом. И в целом компьютерные клубы переживают ренессанс. Впрочем, часть общества до сих пор имеет устаревшие представления о том, что такое современный компьютерный клуб», — заявил Лукин.

Компьютерных клубов стало больше, чем кинотеатров

Компьютерные клубы — это не просто место для отдыха и поиска знакомств по игровым интересам. Согласно данным Langame, по итогам прошлого года количество компьютерных клубов в России впервые превысило количество кинотеатров и составило 2,7 тыс. (число клубов выросло на 17% за год). В них установлено 73 тыс. компьютеров.

Кроме того, в 2024 году Лукин сообщил о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). В нее войдут как представители крупных франшиз, так и частных сетей и независимых клубов. Также членами АРКИ смогут стать поставщики оборудования, разработчики программного обеспечения, представители киберспортивных организаций и отечественной игровой индустрии.

«В рамках АРКИ планируется создать экспертную группу для сопровождения деятельности членов ассоциации по юридическим, техническим, бухгалтерским и иным профильным вопросам, в том числе налогового законодательства. Участники ассоциации также будут заниматься подготовкой нормативной базы для признания компьютерных клубов и киберспортивных арен спортивными объектами или организациями для занятия киберспортом», — добавил эксперт.