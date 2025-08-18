Стало известно, чем можно заняться на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

В столице проходит форум «Территория будущего. Москва 2030», предоставляя жителям и гостям города обширную программу, включающую балет, концерты, лекции, интерактивные занятия и встречи с экспертами, сообщает «Царьград» .

В «Зарядье» 19 августа состоится гала-концерт балетных звезд «„Русские сезоны“ — посвящение Сергею Дягилеву», где зрителям покажут отрывки из всемирно известных балетных постановок. На следующий день, 20 августа, там же состоится концерт «Музыка. Война. Победа», приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, с оркестровыми композициями и песнями, созданными в военное время.

В лектории Манежа 20 августа запланирована лекция Тимура Соцкого, посвященная реставрации Ленинградского вокзала.

В новом кампусе МГТУ им. Баумана 21 августа пройдет встреча «Парк на Марсе» с астрофизиком Вячеславом Авдеевым, где будут обсуждать вопросы терраформирования Марса.

В парке искусств «Музеон» 21 августа проведут интеллектуальную игру «Финансовый кругозор», состоящую из интерактивных раундов и обсуждений финансовых тем. 22 августа там же состоятся лекция «Безопасный интернет: играем и учимся защищаться от обмана», посвященная вопросам кибербезопасности, а также лекция «Архитекторы, которые меняли архитектуру» (нужна предварительная регистрация).

На территории «Лужников» 21 августа состоится интерактивное занятие «Все, что надо знать о сортировке отходов», а 22 августа — открытая лекция-дискуссия «Регби — женский вид спорта будущего».