Стали известные пять крупнейших случаев мошенничества в Подмосковье в 2025 году

Жители Подмосковья в 2025 году стали жертвами крупных мошеннических схем, потеряв десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В 2025 году в Подмосковье зафиксированы крупные случаи мошенничества, в результате которых граждане потеряли значительные суммы. Мошенники представлялись сотрудниками государственных и правоохранительных органов, используя различные сценарии обмана.

В Одинцово предпринимательница за пять месяцев отдала мошенникам 153,7 миллиона рублей. Злоумышленники звонили ей с незнакомых номеров, представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убеждали снять деньги со счетов, оформить кредит, продать имущество и перевести средства на счета мошенников.

В Дмитрове абитуриентка МГУ передала 40 миллионов рублей человеку, который представился сотрудником приемной комиссии и Росфинмониторинга. Девушку убедили, что средства ее родителей в опасности, и она передала наличные курьеру у дома. По факту возбуждено уголовное дело.

Пенсионер из Реутова лишился 33 миллионов рублей после звонков от лиц, выдававших себя за сотрудников Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. Мужчину убедили передать наличные под предлогом защиты средств.

В Красногорске безработная жительница за месяц отдала мошенникам 25 миллионов рублей. Злоумышленники действовали под видом службы доставки и ФСБ, убедив женщину обналичить и передать деньги.

В Серпухове молодой человек перевел почти 25 миллионов рублей лицу, представившемуся сотрудником военкомата. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Власти напоминают о необходимости сохранять бдительность и не передавать деньги незнакомым лицам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.