Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева заявила, что наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей российские работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщает РИА Новости .

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тыс. рублей), на 2 месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. рублей), на третьем — слесари (85,4 тыс. рублей)», — сказала Артемьева.

Она подчеркнула, что средние зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тыс. рублей, для электромонтеров — 76,8 тыс. рублей, а электриков — 71,1 тыс. рублей.

Артемьева добавила, что средний уровень оплаты труда грузчиков в России составляет 52 тыс. рублей, в то время как газовщики в среднем получают 48,7 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в августе в России опубликовали 270 тыс вакансий с зарплатой от 400 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты предлагают в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.