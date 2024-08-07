От 400 тыс руб: россиянам ответили, кому предлагают самые высокие зарплаты

HH: в августе в России опубликовали 270 тыс вакансий с зарплатой от 400 тыс руб

В августе 2024 года на платформе HeadHunter опубликовали свыше 270 000 вакансий, где потенциальным работникам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей. Львиная доля из них касается сферы финансов, информационных технологий и розничной торговли, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Самые высокие зарплаты предлагают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Жалованье от 400 000 рублей на руки обещают гендиректору, шеф-повару, главному механику и главному инженеру, врачу-офтальмологу, руководителю проекта и системному архитектору, заявили в рекрутинговом сервисе.

Айтишники на удаленке в 2024 году, по информации карьерного центра «Профессии будущего», могут зарабатывать до 250 000 рублей. Наиболее частые претенденты на такую работу — тестировщики, аналитики в области IT, программисты, специалисты техподерржки и веб-дизайнеры.

Ранее стало известно, что в Петербурге спрос на сотрудников заводов за полгода вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставили аналитики рынка.