Школьники и студенты Подмосковья почтили память героев битвы за Кавказ

Школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования Подмосковья приняли участие в памятных мероприятиях в преддверии Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию организовали для школьников и студентов Подмосковья мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

На мероприятии «Лента времени: 442 шага к Победе» учащиеся вместе с наставниками и педагогами восстановили хронологию сражения. Они объединили ключевые даты, имена героев, факты и фотографии в историю 442 дней битвы. Участники изучили биографии и подвиги ее участников, в том числе своих родственников, внесших вклад в Победу.

В рамках онлайн-проекта «Города — герои Кавказа» школьники и студенты создали короткие видеоролики о Новороссийске, Туапсе, Малгобеке, Владикавказе и других городах, связанных с битвой. В работах они показали памятники, мемориалы и места боев, рассказали об их истории.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.