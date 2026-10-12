В Подольске продолжают капремонт хирургического корпуса областной больницы

сегодня в 13:51

Капитальный ремонт хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы планируют завершить в 2029 году. На площадке работают 90 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Подольске продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы по адресу: улица Кирова, 38, корпус № 2. Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В настоящее время на строительной площадке 90 рабочих. Строителями ведутся работы по монтажу подсистем фасада, утеплителя, металлических кассет», — сообщила пресс-служба министерства.

Также рабочие монтируют штукатурную сетку, штукатурят стены в подвальных помещениях, устанавливают оконные откосы, перегородки и систему вентиляции.

В здании отремонтируют фасад и входную группу, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения. Здесь установят новое сантехническое оборудование, окна и двери, поставят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Завершение работ ожидается в 2029 году.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.