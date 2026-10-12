Дмитровский производитель ветпрепаратов развивает импортозамещение

В Дмитровском округе предприятие ООО «ГОРОС21.РУ» расширяет производство ветеринарных препаратов и осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний с российского рынка. Сейчас здесь завершается строительство нового цеха. По Народной программе «Единой России» завод получил от Минпромторга льготный кредит в размере 150 млн рублей на приобретение оборудования, сообщает пресс-служба партии.

Компания имеет собственную физико-химическую лабораторию и выпускает 35 зарегистрированных ветеринарных препаратов. Среди разработок — первая отечественная векторная вакцина «РеЦиркоВак» против цирковируса свиней и отечественный аналог противопаразитарного препарата «Бравекто» — «Веприпак».

Для запуска нового цеха по выпуску импортозамещающих ветеринарных препаратов предприятию необходимо увеличить газовые мощности. Депутат Госдумы от «Единой России» Денис Кравченко пообещал ускорить решение этого вопроса.

«Динамично развивающееся предприятие с историей. Но мы видим, что не хватает определенных мощностей: нужен газ, нужна дополнительная инвестиционная поддержка. Поэтому внимательно поговорили с руководством, встретились с коллективом и будем стараться помочь», — сказал Кравченко.

Директор по производству Игорь Давыдько показал депутату уже работающую линию: «Она включает три основных этапа: загрузку компонентов, смешивание и грануляцию, а затем фасовку. За одну смену мы производим 7 тонн препаратов, ежемесячный объем составляет 180–200 тонн. Сейчас работаем в одну смену, но при увеличении потребности производство можно удвоить».

Компания «ГОРОС21.РУ» около 25 лет выпускает ветеринарные препараты, фармацевтическое сырье и кормовые добавки, поставляя продукцию в регионы России и страны СНГ.

Развитие экономики — одной из ключевых направлений народной программы «Единой России». Благодаря различным мерам поддержки предприятий и программам импортозамещения за последние пять лет объем промышленного производства в Подмосковье увеличился вдвое, создано более 400 тысяч новых рабочих мест. До 2031 года в Подмосковье планируется создать еще около 460 тысяч новых рабочих мест. На сопровождении региональных властей сейчас находится порядка 1800 инвестпроектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.