Минэкологии Подмосковья представило систему мониторинга заповедных территорий

Система автоматического мониторинга особо охраняемых природных территорий с помощью искусственного интеллекта разработана совместно со Сбером и готова к тиражированию, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Московской области совместно со Сбером разработало систему, которая выявляет возможные нарушения на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Она сопоставляет данные из нескольких источников, включая космические снимки и показания радаров.

«Система представляет собой единый контур управления для выявления аномалий. Она постоянно анализирует ситуацию в ООПТ, сопоставляя данные, полученные из нескольких источников, в том числе снимков из космоса, показаний радаров и других. Разработчикам удалось добиться 92-процентной точности классификации изменений на «цифровом отпечатке» местности», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Система анализирует три типа ландшафта: лес, поле и застройку. Сравнение данных позволяет выявлять аномалии, связанные с возможными нарушениями в границах ООПТ. Например, оптические сенсоры могут фиксировать сплошной зеленый лес, а радар — снижение плотности биомассы на том же участке. Такое расхождение может указывать на незаконную вырубку.

Система прошла валидацию и готова к тиражированию. Ее внедрение позволит полностью автоматизировать мониторинг ООПТ. Точность выявления нарушений возрастает на 30%, а трудозатраты на выездные проверки снижаются на 25%.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.