Московский областной центр охраны материнства и детства получил два инкубатора

Отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства получило два инкубатора закрытого типа, которые трансформируются в реанимационные системы. Оборудование поступило благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые инкубаторы предназначены для помощи недоношенным младенцам и новорожденным, которым требуется экстренная хирургическая помощь. Аппараты создают условия, максимально приближенные к внутриутробным, защищают детей от внешних угроз и помогают организму адаптироваться.

«Поступление такого оборудования позволяет нам не только выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, но и проводить сложнейшие манипуляции с максимальной безопасностью. Для нас важно, чтобы у каждого ребенка, даже самого слабого, был надежный «тыл» в лице современной медицины», — подчеркнул главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Александр Григорьев.

Оборудование поддерживает оптимальные температуру и влажность, обеспечивает автоматизированный мониторинг дыхания и сердечной деятельности. Врачи отмечают, что такие системы значительно снижают риск осложнений и ускоряют выздоровление младенцев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.