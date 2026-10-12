Химкинская больница приняла участие в спартакиаде «Большие гонки»

Команда Химкинской клинической больницы выступила на юбилейной, 15-й спартакиаде «Большие гонки», которая прошла 10 октября в Дубне, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Спартакиада объединила медицинских работников — членов профсоюза из Подмосковья и соседних регионов. На старт вышли 30 команд.

Химкинскую клиническую больницу представила команда «Химкинские кентавры» из шести человек. Она участвовала в соревнованиях под руководством профсоюза и при поддержке администрации лечебного учреждения.

Программа включала женские бои гладиаторов, мужскую борьбу сумо, полосу препятствий и две эстафеты. Испытания на выдержку, силу и сноровку продолжались почти пять часов. Команда больницы получила награду за участие.

«Мы все одна большая семья. Очень важно знать, что коллеги всегда тебя поддержат и помогут!» — отметил главный медбрат Химкинской клинической больницы Роман Мелешин.

Он также поблагодарил участников и группу поддержки.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.