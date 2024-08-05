В Петербурге взлетел спрос на заводчан

Спрос на работников заводов в Петербурге вырос на 16% за полгода

В Санкт-Петербурге спрос на сотрудников заводов за полгода вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставили аналитики рынка, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам специалистов, за шесть месяцев 2024 года в Северной столице разместили 60 000 производственных вакансий. Заводы города увеличили зарплаты в среднем на 24 000 рублей, до 89,8 тысячи рублей, что на 15,7% больше, чем годом ранее.

Эксперты отметили, что сейчас новые кадры требуются в добывающей и нефтегазовой отраслях, а также в сфере производства промышленного оборудования.

Кроме того, в Петербурге выросло количество предложений по работе вахтовым методом. При этом в Северной столице такие специалисты получают 158 тыс. рублей. За прошедший год их зарплата выросла на 35,6 тысячи рублей.